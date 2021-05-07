Белый дом отредактировал стенограмму в части поддержки вступления Украины в НАТО

Белый дом, возможно, отказывается от своей выраженной поддержки вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщает FOX News.

Телеканал отмечается, что корреспондент CBS News Radio первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поддерживает ли администрация Байдена идею глобального альянса, приветствующего Украину.

«I'm saying Ukr- yeah. Yeah (Я говорю Украине да. Ну да) Как я уже сказал, администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства.

При этом репортер New York Post Стивен Нельсон заметил, что первая часть ответа Жан-Пьера была отредактирована на основе официальной стенограммы Белого дома.

«Этот ответ был отредактирован кем-то», — написал Нельсон.

Ранее администрация президента США Джо Байдена сообщила, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, которые смогут внести вклад в усиление евроатлантической безопасности. Однако для этого нужно выполнить все обязательства для вступления.