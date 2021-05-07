Словения заявила о готовности стать местом встречи Путина и Байдена

Словения выразила готовность стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МИД страны.

«Словения была бы готова провести у себя такую ​​встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты и бывшие чиновники США заявили, что возможным местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может стать столица Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошла бы на пользу обеим странам.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.