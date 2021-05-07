Вице-премьер Чехии лишил чиновника должности после заявлений о «Спутнике V»

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек исключил главу (гетмана) Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», сообщает издание Novinky.cz.



Ранее в издании Seznam Zprávy сообщалось, что Гамачек планировал поехать в Москву, чтобы получить большое количество доз вакцины «Спутник V» и право провести встречу президентов США и РФ в Праге якобы в обмен на замалчивание скандала о взрыве в Врбетице в 2014 году. Нетолицкий частично подтвердил чешским СМИ эту информацию.



Издание сообщает, что Гамачек предпочел оставить эту должность члену Гражданской демократической партии (ГДП), председателю Ассоциации регионов Мартину Кубе. Самому Нетолицкому никто не сообщил об увольнении лично.

«В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и сказал, что в четверг вечером заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сказал, что должно произойти переназначение. Я связался с господином Гамачеком, он не взял трубку и не ответил. Я написал ему через социальные сети, поблагодарил его за сотрудничество и пожелал ему успехов. Он мне не ответил, но по Viber заметил, что он это читал», — рассказал он.

Ранее, чешское СМИ раскрыло подробности взрывов на складах во Врбетице: рабочие фирмы Imex Group, арендатора складов с вооружением, получили отгул на тот день, когда на одном из складов произошел первый взрыв, а хозяин фирмы пришел туда в одиночестве.