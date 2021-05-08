Путин поздравил страны СНГ, Украину и Грузию с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран Сотруждества независимых государств (СНГ), а также Украины и Грузии с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравительные послания были направлены Азербайджану, Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Абхазии, Южной Осетии, а также Грузии и Украине.

«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю», – заявил российский лидер в поздравлении.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что традиции братской дружбы и взаимовыручки по сей день остаются основой развития конструктивных и добрососедских отношений между странами.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. По его словам, спустя годы и десятилетия 9 мая в России останется самым главным и святым праздником.