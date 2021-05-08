СМИ: Чехия попросила страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Об этом сообщает газета Mlada fronta DNES.

По данным издания, с такой просьбой чешский премьер обратился в ходе неформальной встречи европейских лидеров в португальском городе Порту.

«Европа не может смириться с такими действиями [России]. Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство-член [Евросоюза], атакуют все», – отметил Бабиш.

Ранее премьер-министр Чехии заявил о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.