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Новости политики

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Председатель грузинской партии &laquo;Единое национальное движение&raquo; Ника Мелия Председатель грузинской партии &laquo;Единое национальное движение&raquo; Ника Мелия

Евросоюз заплатил залог за арестованного главу партии Саакашвили

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Европейский фонд за демократию заплатил залог за арестованного председателя грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, сообщает представительство Евросоюза в Грузии.

«Сегодня был внесен залог в размере 40 000 лари (около $11,7 тысячи) для освобождения господина Мелии из-под стражи до суда», – указано в сообщении.

Европейское представительство поясняет, что средства для внесения залога были предоставлены Европейским фондом за демократию, грузинским властям их перечислила Ассоциацию молодых юристов Грузии.

В феврале текущего года Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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