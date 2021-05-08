Макрон назвал темы обсуждения на саммите ЕС 25 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ЕС рассмотрят на предстоящем саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это Россия и Brexit», — сказал Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту.

Глава Франции отметил, что на текущей встрече обсуждалась разработка совместной стратегии стран ЕС по борьбе с пандемией.

«Это совместное движение, несмотря на то что у нас может быть разное видение тех или иных проблем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на неформальном саммите ЕС обсудят подозрения в адрес РФ по Врбетице.