МИД России отреагировал на обострение ситуации в Восточном Иерусалиме

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с обострением ситуации в Восточном Иерусалиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия», – указано в сообщении.

Кроме того, российский МИД напомнил свою позицию, в соответствии с которой создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях не имеет юридической силы и является нарушением международного права.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.

До этого, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.