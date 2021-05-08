Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с обострением в Афганистане

Президент России Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что в Россия поддерживает Душанбе в связи с обострением обстановки в Афганистане после начала вывода войск НАТО из этой страны.
Трансляцию вел телеканал «Россия 24»
«Сейчас в регионе вопрос безопасности — это вопрос номер один. С учетом заявления США о выводе войск — практически больше половины они уже вывели — сразу после заявления обстановка в Афганистане резко обострилась», — сообщил Рахмон.
Президент Таджикистана отметил, что его страна имеет одну из самых протяженных границ с Афганистаном.
«Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы поддержать вас, — в Таджикистане функционирует 201-я военная база российских Вооруженных сил. Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил», — ответил Владимир Путин, назвав озабоченность таджикского лидера ситуацией в Афганистане «обоснованной».
Эмомали Рахмон находится в Москве с официальным визитом по приглашению Владимира Путина, он будет присутствовать при проведении Парада Победы 9 мая.