Россия, США, Евросоюз и ООН озабочены актами насилия в Восточном Иерусалиме

Представители России, США, Евросоюза и ООН выразили глубокую озабоченность ежедневными актами насилия в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Участники «квартета» выражают глубокую озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия в Восточном Иерусалиме, в частности с имевшими место прошлой ночью на Храмовой горе столкновениями между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности», — говорится в заявлении.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.

До этого, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.