Global Times: США ждет «кошмар» при противостоянии с Россией и Китаем

Соединенные Штаты ждет «кошмар» при попытке натолкнуть западные страны на противостояние с Россией и Китаем, считает китайское издание Global Times.

Как отмечает автор материала, американская сторона стремится насильственно создать международную систему, в которой доминируют западные страны, и сохранить гегемонию США.

«Они надеются, что эта модель будет развиваться через конфликты с Китаем и Россией», – подчеркивается в статье.

При этом издание предупреждает Соединенные Штаты, что такой подход является «стратегической игрой с огнем», которая никогда не приведет к успеху, так как совместная мощь России и Китая намного больше, чем у любого объединения стран бывшего СССР и Восточной Европы.

«Экономическая, научная и военная мощь Китая и России не только огромна по масштабу, но и имеет более широкие последствия для всего мира. Если кто-то попытается оспорить этот факт и подтолкнет Китай и Россию к объединению сил в отчаянной борьбе, это, должно быть, станет для этого кого-то кошмаром», – подчеркивает Global Times.

Ранее турецкое издание Anadolu заявило, что администрация президента США Джо Байдена хочет вернуть Россию в состояние международной изоляции, в котором страна находилась в 1990-е годы.