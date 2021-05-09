Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию прекратить противостояние в стране, сообщает «БелТа».

«Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние», — сказал он на церемонии, посвященной Дню государственного герба и государственного флага.

Лукашенко напомнил, что другой земли у белорусов не будет, никто ее не подарит. По его словам, в настоящее время начался жестокий передел мира.

«И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться — и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку», — заявил он, добавив, что республика расположена на геополитическом изломе.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.