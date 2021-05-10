Байден обсудит с союзниками по НАТО взаимодействие в Черном море и на Балтике

Президент США Джо Байден в понедельник, 10 мая, выступит на виртуальном саммите восточноевропейских стран-союзников по НАТО, на котором обсудит со своими союзниками тему взаимодействия в Черном море и на Балтике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечается, американский лидер примет участие виртуальном саммите «Бухарестской девятки» (Польша, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия и Болгария).

«В преддверии своего участия в саммите НАТО в следующем месяце он доведет до них свое желание более тесного сотрудничества с нашими союзниками в Центральной Европе и регионах Балтийского и Черного моря по всему спектру глобальных вызовов», — сказано в сообщении.

Ранее американский бригадный генерал Кристофер Норри заявил, что США рассматривают Черное море как «ключевую» акваторию для военных операций своих вооруженных сил.

До этого министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску выразил мнение, что Черное море «частично превратилось в озеро» НАТО. Кроме того, дипломат отметил, что безопасность в этом регионе является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.