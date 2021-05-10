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Новости политики

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер

Глава МВД Германии заразился коронавирусом несмотря на вакцинацию

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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заболел коронавирусом, сообщает Spiegel со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что диагноз 71-летнего чиновника подтвердился после тестирования. В настоящее время он находится в изоляции дома. Симптомов у министра нет.

В апреле Зеехофер сделал прививку от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, однако в Германии лицам старше 60 лет рекомендуется использовать вакцину AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель привилась вакциной AstraZeneca.

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