В Кремле рассказали о публичной активности Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность.

При этом, по словам Пескова, несмотря на высокий титр антител у президента, все необходимые предосторожности пока будут сохранены.

«Публичная активность президента растет, но ограничения все равно остаются в силе. Мерам будут следовать при организации мероприятий в том объеме, которые будут рекомендованы специалисты», — сказал Песков.

Он отметил, что это связано с сохранением эпидемиологической опасности и соблюдением мер по коронавирусу.

Ранее Путин заявил о хороших показателях по антителам к коронавирусу после прививки. 23 марта президент РФ сделал первую прививку от коронавируса. Второй компонент вакцины Путин получил 14 апреля.