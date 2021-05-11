Лавров: в подготовке к встрече президентов России и США много неясного

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в вопросе подготовки к российско-американскому саммиту остается много неясного, передает «Интерфакс».

«Мы, кстати, хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать, мы этот вопрос им задали, ответа не получили, — имею в виду последовательность шагов», — сказал он.

Министр отметил, что изначально в США предлагали встречу президентов без какой-либо подготовки, затем упомянули, что может быть лучше, чтобы эксперты встретились перед саммитом.

«В общем, здесь много неясного. Как я уже сказал, при в целом позитивном отношении к этой инициативе, мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны», — подчеркнул Лавров.

В апреле президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне.

В Кремле в свою очередь заявили, что Россия продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США.