Двум депутатам Верховной рады предъявлены обвинения в госизмене

Двум депутатам Верховной рады Украины предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook после того, как подписала соответствующие документы.

Отмечается, что парламентарии также подозреваются в разграбление национальных ресурсов в Крыму. Венедиктова назвала лишь первые буквы фамилий депутатов — «М и К».

Ранее сообщалось, что обыски прошли в доме главы украинского политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Обыски проходили в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

В марте сообщалось, что бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова уведомили о подозрении в государственной измене из-за Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму