Нетаньяху заявил, что Израиль увеличит частоту ударов по сектору Газа

Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов (по сектору Газа) будут увеличены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что еще около 40 ракет были запущены 11 мая из сектора Газа в сторону юга Израиля. Отмечается, что израильские военные использовали систему противовоздушной обороны «Железный купол». При этом неизвестно, какое количество ракет удалось перехватить.

До этого ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш. Еще палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявила, что нанесла ракетный удар по городу Сдерот в Израиле. В Иерусалиме обострился израильско-палестинский конфликт.

Кроме того, Палестина сообщала о 20 погибших под авиаударами. «Еще 65 пять человек получили ранения», — заявил недавно представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.