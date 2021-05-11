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Новости политики

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Палестинские радикалы пригрозили ответом Израилю на убийство своих лидеров

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Официальный представитель вооруженного крыла «Исламского джихада» (организация запрещена в России) — группировки «Сарая Аль-Кудс» («Роты Иерусалима») Абу Хамза заявил, что радикальные палестинские группировки жестко ответят на гибель своих лидеров в результате ракетных обстрелов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжим битву (...) и не остановимся до тех пор, пока не прекратится агрессия в Иерусалиме, в секторе Газа и на Западном берегу Иордана», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа.

В понедельник вечером на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».

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