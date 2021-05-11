В Раде заявили, что Медведчук не планирует покидать Украину

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что глава политического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук не собирается покидать Украину, несмотря на обыски в доме этого политика и предъявления ему обвинений в госизмене, передает ТАСС.

«Чтобы Виктор Владимирович Медведчук в Россию уехал? Этого никто никогда не дождется», — отметил парламентарий.

По словам Кивы, оппозиционный политик находится на Украине и, «по большому счету, где-то так же, как и он», в настоящее время «улыбается, сидя в своем кабинете».

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко назвал политическими репрессиями обвинения Медведчука и Козака в госизмене.

Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт.

До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.