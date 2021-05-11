Володин заявил о готовности Думы обсуждать уход от анонимности в интернете

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе заявил о необходимости обсуждения ухода от анонимности в интернете. Об этом он пишет у себя в Telegram-канале.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин.

Ранее сообщалось, что на лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей, которые пострадали в результате стрельбы в городской гимназии. Как минимум четверо детей имеют переломы ног, у других также есть пулевые ранения

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе №175 Казани.