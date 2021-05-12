МИД прокомментировал обвинения США в кибератаках со стороны России

Заместитель главы министерства иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что звучащие из Вашингтона обвинения России в кибератаках безосновательны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, взаимодействие с западными партнерами в этом формате носит ограниченный характер. По крайней мере, громкие заявления о «российской киберугрозе» в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются», — подчеркнул он.

Кроме того, замглавы МИД напомнил, что российская сторона давно предложила Соединенным Штатам договориться о нанесении первыми удара с использованием информационных технологий. В прошлом году такое предложение озвучил российский лидер Владимир Путин, однако в Америке его проигнорировали.

Ранее Сыромолотов рассказал, что большинство кибератак на Россию за прошлый год были совершены с адресов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, Германии и Нидерландах.