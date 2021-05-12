В Кремле оценили заявление Кадырова о палестино-израильском конфликте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к властям Израиля извиниться перед палестинцами за произошедший конфликт.

Ранее чеченский лидер заявил, что действия израильских властей являются «провокацией в самой изящной форме», которая была направлена на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон.

«Вы знаете, что внешнеполитическая позиция определяется главой государства президентом, она была выражена вчера МИД России. Мы обеспокоены жертвами мирного населения и неизбирательными обстрелами. Обе стороны должны найти в себе силы на мирное урегулирование», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что слова Кадырова не отражают официальную позицию России.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.