МИД РФ считает попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконны и лишены юридической силы. Как сообщает РИА «Новости», он добавил, что Россия выступает за то, чтобы Израиль немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях.

Он отметил, что Россия выступает за неукоснительное уважение статуса-кво святых мест Иерусалима.

«В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН», — сказал Вершинин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».