Прокуратура Украины потребует ареста политика Медведчука

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук получил статус подозреваемого. Об этом заявили представители офиса генеральной прокуратуры Украины, передает РИА «Новости».

Кроме того, Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого... Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили в ведомстве.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Позднее Медведчук и адвокаты прибыли в офис генпрокурора Украины.