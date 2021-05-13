Байден заявил, что его погибший сын Бо должен был стать президентом США

Президент США Джо Байден заявил, что главой государства должен был стать его старший сын Бо, погибший в возрасте 46 лет от рака мозга в мае 2015 года. Такое мнение американский лидер выразил в интервью телеканалу MSNBC.

Журналист спросил президента о его сыне в конце беседы касательно борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Вы меня всегда застаете врасплох с [вопросами о] Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле», — заявил Байден.

Незадолго до смерти Бо Байден оставил должность генерального прокурора штата Делавэр. Он умер в то время, когда его отец рассматривал возможность участия в президентских выборах 2016 года.

В 2008-2009 годах Бо Байден в составе своего подразделения Национальной гвардии Делавэра участвовал в военной операции Соединенных Штатов в Ираке. Был военным юристом, имел звание майора. Служил в Ираке под командованием действующего министра обороны страны Ллойда Остина, который тогда находился на действительной военной службе в генеральском чине.