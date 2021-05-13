Украинские националисты потребовали посадить Медведчука

Украинские националисты устроили митинг возле здания Печерского районного суда Киева, потребовав посадить политика Виктора Медведчука «на нары». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным информагентства, несколько десятков человек с флагами националистической партии «Национальный корпус» стоят возле здания суда и выкрикивают оскорбления в адрес Медведчука. Полиция не пропускает их на заседание.

Накануне стало известно, что глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук получил статус подозреваемого. Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку началось в четверг около 13.20 по Москве.

До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.