Лавров обсудил обострение между Ереваном и Баку с главой МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение на границе Азербайджана и Армении, сообщает российский МИД.

В ходе телефонных переговоров стороны заявили о необходимости строго соблюдать режим прекращения огня и выполнять другие положения совместных заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Лавров и Байрамов подтвердили намерение содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе.

13 мая министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках.

До этого Ереван заявлял, что 12 мая силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.