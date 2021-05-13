Белый дом заявил о «некоторой ответственности» РФ за кибератаку на Colonial Pipeline

По мнению Вашингтона, Россия несет «некоторую ответственность» за кибератаку на американский трубопровод Colonial Pipeline, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Страна, где преступники находятся, <...> даже если у нас нет информации о причастности правительства, все равно несет некоторую ответственность», — заявила представитель американской администрации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти не считают российское правительство причастным к этой атаке, однако «имеют основания полагать», что хакеры находятся в России.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин. В ночь на 13 мая компания Colonial Pipeline сообщила, что начала процесс перезапуска трубопровода.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению Вашингтона, причастная к кибератаке группировка находятся на территории России.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.