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Новости политики

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Песков объяснил ежедневное появление Путина в телеэфире

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ежедневное появление российского лидера Владимира Путина в телеэфире большим количеством работы у главы государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» для документального фильма к 30-летию ВГТРК.

«Президента Путина и так очень много в телевизоре и очень много ежедневно. Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами, как внутренними, так и связанными с внешней политикой», — заявил представитель Кремля.

По его словам, именно с частым появлением российского лидера в телеэфире были связаны основные риски при выпуске в эфир программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность после вакцинации от коронавируса нового типа.

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