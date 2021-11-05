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На Украине Януковичу предъявили подозрение по делам «евромайдана»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Государственное бюро расследований Украины предъявило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям «евромайдана» в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным бюро расследований, Януковича обвиняют в создании ОПГ. По мнению представителей ведомства, в ее состав входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины постановил заочно заключить под стражу бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье».

В 2019 году Генпрокуратура Украины выдвинула подозрение бывшему президенту страны Виктору Ющенко по делу о «Межигорье». Утверждалось, что он в сговоре с экс-президентом Украины Виктором Януковичем вывел резиденцию из госсобственности. Дело было возбуждено по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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