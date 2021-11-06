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Военный оркестр США сыграл хит ABBA, когда Байден пришел на похороны Пауэлла

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Jonathan Ernst/Reuters

Когда президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден заняли свои места на похоронах бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, военный оркестр сыграл диско-хит группы ABBA «Dancing Queen». Об этом сообщает телекомпания PBS.

5 ноября друзья, семья и коллеги прибыли в Вашингтонский национальный собор, чтобы почтить память Пауэлла. Рядом с президентом и первой леди сидели бывший президент Барак Обама, бывшая первая леди Мишель Обама, бывший президент Джордж Буш и его супруга Лора Буш и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Билл Клинтон не присутствовал на мероприятии, потому что приходит в себя после болезни. Экс- президент Дональд Трамп не присутствовал на похоронах.

Брасс-квартет американской армии также сыграл христианский гимн 1779 года «Amazing Grace», песню «America the Beatiful», благодаря которой Рей Чарльз попал в Зал славы Грэмми, а также «Three little birds» ямайской легенды Боба Марли.

«Dancing Queen» — единственная песня ABBA, возглавлявшая американские чарты.

Как напомнил бывший заместитель Пауэлла Ричард Армитидж, генерал был заядлым поклонником ABBA — он однажды спел песню «Mamma Mia» премьер-министру Швеции.

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19, ему было 84 года. Родственники политика рассказали, что он был полностью вакцинирован.

Пауэлл возглавлял Госдеп во время первого президентского срока Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2005 год. До этого он был советником по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана, а также председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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