В посольстве России потребовали от США компенсации за простой дипсобственности

Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев заявил, что Россия будет требовать компенсации ущерба за простой изъятой дипломатической собственности в Соединенных Штатах. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVI.

По его словам, в общей сложности конфисковано шесть объектов, к которым у посольства нет никакого доступа. Кошелев уточнил, что российская сторона 470 раз обращалась в госдепартамент с целью посетить объекты, провести инвентаризацию, посмотреть, в каком состоянии находятся здания и сооружения, но получала отказ.

«Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», - сказал дипломат. Советник рассказал, что конфискованный объект в штате Мэриленд нельзя будет использовать после возвращения без капитального ремонта и реконструкции.

Он добавил, что вопрос дипсобственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях, которые и так находятся на достаточно низком уровне. «Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности», — заявил Кошелев.

Ранее в диппредставительстве России в Вашингтоне рассказали о процессе возобновления выдачи россиянам американских виз в Москве.