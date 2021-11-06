Минюст Грузии опубликовал видео, на котором Саакашвили принимает пищу

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала видео, на котором бывший президент страны Михаил Саакашвили принимает пищу.

По данным ведомства, на кадрах запечатлен Саакашвили, который ест и пьет в разное время суток. На ролике видно, что политик находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей.

Ранее личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что не видел, чтобы его пациент ел в тюрьме.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.