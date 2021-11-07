Депутат Рады призвал не искать российский след в провале отопительного сезона

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко призвал украинских политиков перестать обвинять Россию в провале отопительного сезона. Такое мнение он высказал эфире телеканала НАШ.

«Никто не готовился к отопительному сезону, потому что нечем было готовиться. И то, что были не готовы, не нужно привязывать к этому какую-то политику, какую-то неудачную логистику, российский след здесь находят», — сказал парламентарий.

Он отметил, что кризис связан с повышением стоимости энергоносителей на европейском рынке — «не включают людям отопление, потому что нет денег».

Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в стране недостаточно угля для прохождения отопительного сезона. Однако он добавил, что начались поставки энергоносителя из-за границы.