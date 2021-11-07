Daily Mail: Ассанж с невестой подали в суд на главу минюста Британии

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Морис подали судебный иск против британского министра юстиции Доминика Рааба и начальника тюрьмы, где находится Ассанж, обвиняя их в том, что они не позволяют паре вступить в брак за решеткой. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что истцы считают препятствия британских властей к женитьбе элементами «политической войны» против Ассанжа.

«Свадьба была бы моментом счастья, чем-то вроде проявления нормальности в безумных обстоятельствах. Джулиану нужно то, за что можно держаться, потому что повседневная жизнь для него в [тюрьме] Белмарш — это борьба, и его будущее туманно», — заявила Мориc.

Ранее источники в контрразведке США сообщили, что в ЦРУ обсуждали убийство Ассанжа.

Говоря об этом, Морис заявила, что нет никаких причин для политического вмешательства в то, что является основным правом человека.

«Разоблачения ЦРУ показывают, насколько далеко готовы пойти некоторые агентства в преследовании Джулиана», — заявила она.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. Менее чем через год, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Великобритании, в январе текущего года суд в Лондоне отказал Вашингтону в его экстрадиции.