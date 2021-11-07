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Губернатор Севастополя Развожаев заявил о готовности принять Лукашенко

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе «с удовольствием» примут президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Ждем всегда. Примем с большим удовольствием», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Белоруссии войдет в историю, если признает полуостров Крым частью России.

Шеремет добавил, что это позволит войти Лукашенко в историю как президенту, который уважительно относится к свободному волеизъявлению крымчан. А Крым, по его словам, заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии.

До этого на заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину, что его не пригласили в Крым. Он отметил, что Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии, и через эту страну на полуостров попасть невозможно.

Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией еще не был на полуострове.

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