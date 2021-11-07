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Пашинян оценил деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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Arnd Wiegmann/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высоко оценивает деятельность миротворцев из России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в эфире Общественного телевидения Армении.

При этом он добавил, что режим прекращения огня, по данным миротворцев, соблюдается не полностью. Он выразил надежду, что в связи с этим будет проведено расследование и приняты необходимые меры.

Конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен 9 ноября трехсторонним соглашением о прекращении огня между Ереваном, Баку и Москвой. Для стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения сторон была размещена миротворческая миссия России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому. По словам азербайджанского лидера, эта встреча покажет, что война окончена и страны готовы наладить отношения.

Азербайджан начал использовать для совершения пассажирских рейсов в Нахичевань воздушное пространство Армении.

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