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Участник протестов в Вашингтоне попросил убежища в Белоруссии

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Social Media/Reuters

Участвовавший в попытке захвата Капитолия в январе 2021 года американец Эван Ньюман попросил убежища в Белоруссии, о чем он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как утверждает гражданин США, он был включен ФБР в список самых разыскиваемых преступников, поэтому юрист посоветовал ему бежать в Европу. Сам он убежден, что его обвиняют в совершении уголовного преступления безосновательно.

По словам Ньюмана, он уже пожил в Италии и Швейцарии, затем оказался в украинском Житомире, но там его начали разыскивать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

В связи с этим следующей точкой, где американец решил спрятаться, стала Белоруссия: он находится там с середины августа.

«Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня на Украине. Это ужасно. Это политическое преследование», — сказал он.

Ньюман уточнил, что был вынужден нарушить границу и просить помощь белорусских властей именно из-за слежки со стороны украинских спецслужб.

Ранее появилась информация, что бывший президент США Дональд Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия.

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