Разумков опубликовал письмо о создании межфракционного объединения

Бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил о создании межфракционного объединения. Об этом политик написал в своем Facebook, приложив к посту список вошедших в объединение депутатов.

«За последние три дня в СМИ появилось много теорий заговора о создании межфракционного депутатского объединения «Разумная политика»», — написал он, подчеркнув, что «любая политика должна быть честной и открытой».

Публикацию документа Разумков объяснил стремлением «избежать любых манипуляций».

«Обращение о создании межфракционного объединения «Разумная политика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!» — сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что еще не существующая партия Разумкова уже смогла бы преодолеть 5%-й барьер на выборах в Верховную раду.