Канадский министр ушел в отставку из-за пьянства на рабочем месте

Министр лесной промышленности и сельского хозяйства канадской провинции Альберта Девин Дришен ушел в отставку после обвинений в распитии алкоголя на своем рабочем месте, пишет The Globe and Mail.

О его пьянстве впервые стало известно в конце октября после жалобы его бывшей подчиненной в суд на «отравленную рабочую атмосферу».

«Я передал премьер-министру [Альберты] Джейсону Кенни заявление о своей отставке с должности министра, и оно было принято. Я признаю, что мое личное поведение по отношению к алкоголю стало проблемой для правительства в целом», — написал Дришен в своем Facebook.

Он выразил сожаление по поводу случившегося, но решил, что для него и провинции будет лучше, если он уйдет в отставку и сосредоточится на личном здоровье и благополучии.

Анонимные источники канадского общественного вещателя CBC News утверждают, что он распивал алкоголь в своем рабочем кабинете не менее десяти раз.

Ранее сообщалось о проверке в ВМС США из-за сообщений об употреблении наркотиков.