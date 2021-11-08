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Канадский министр ушел в отставку из-за пьянства на рабочем месте

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YourAlberta/YouTube

Министр лесной промышленности и сельского хозяйства канадской провинции Альберта Девин Дришен ушел в отставку после обвинений в распитии алкоголя на своем рабочем месте, пишет The Globe and Mail.

О его пьянстве впервые стало известно в конце октября после жалобы его бывшей подчиненной в суд на «отравленную рабочую атмосферу».

«Я передал премьер-министру [Альберты] Джейсону Кенни заявление о своей отставке с должности министра, и оно было принято. Я признаю, что мое личное поведение по отношению к алкоголю стало проблемой для правительства в целом», — написал Дришен в своем Facebook.

Он выразил сожаление по поводу случившегося, но решил, что для него и провинции будет лучше, если он уйдет в отставку и сосредоточится на личном здоровье и благополучии.

Анонимные источники канадского общественного вещателя CBC News утверждают, что он распивал алкоголь в своем рабочем кабинете не менее десяти раз.

Ранее сообщалось о проверке в ВМС США из-за сообщений об употреблении наркотиков.

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