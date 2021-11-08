Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

В Совфеде оценили вероятность «войны» Украины и России

close
100%
Global Look Press

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность готовности Украины к полномасштабному конфликту с Россией.

Он подчеркнул, что в последнее время от украинских властей исходит «воинственность» и на разных уровнях звучат заявления о том, что ситуацию с Донбассом «нужно решать вооруженным путем». Между тем, указал Цеков, удержать Киев от подобных заявлений может только понимание того, что это «приведет к потере еще больших территорий Украины».

По мнению политика, решится ли Украина на масштабный военный конфликт, пока предугадать невозможно — вероятность такого исхода он оценил на уровне 50%. Цеков отметил, что большую роль в разжигании конфликта могут сыграть США, и Россия будет вынуждена выступить в защиту Донбасса.

Такое решение Украины может станет детонатором разрушения страны за счет гражданского протеста.

«Как показывают исследования самого государства, мнения руководства, политиков и политологов, области Донецка и Луганска, оставшиеся на территории Украины, ненавидят действующую власть, считая ее оккупационной. Так что за счет такого протеста страна может как минимум полностью потерять две области, а как максимум — лишиться и других», — подчеркнул политик.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что попытка развязать войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая может пойти на ответные меры. По словам Волошина, это может «вызвать уничтожающий удар по Украине».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+