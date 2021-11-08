Востоковед Труевцев: покушение на премьера Ирака совершили проиранские группы

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми было с высокой долей вероятности организовано радикальными проиранскими группировками. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев в беседе с «Лентой.ру».

В стране есть проиранская коалиция «Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации»), которая активно протестует, требуя пересмотреть итоги голосования на выборах в минувшем октябре. Напавшие на аль-Казыми могли быть связаны с данной политической силой, считает Труевцев. Версию об организации покушения самим премьером он назвал «слишком завиральной».

По мнению ведущего специалиста ИВ РАН, внешние силы вряд ли причастны к нападению. Им не нужна дестабилизация политической обстановки в Ираке.

«В Ираке хватает своих сорвиголов, чтобы организовать подобную вещь», — отметил Труевцев.

По данным телеканала Al Arabiya, в ночь с 6 на 7 ноября по резиденции иракского премьера выпустил ракету беспилотник. Изначально целью летательного аппарата была машина премьера, однако его перехватили сотрудники спецслужб. По предварительным данным, в результате покушения пострадали десять охранников аль-Казыми.

Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже аль-Казыми выпустил, что «все в порядке». Он отметил, что несмотря на «предательскую ракету», он полон решимости добиться соблюдения прав и законов Ирака ради безопасности его жителей.