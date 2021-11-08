Саакашвили пообещал умереть от голода за родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который, по его утверждению, держит голодовку уже 39-й день, заявил, что «будет умирать» за «освобождение Родины». Такое сообщение появилось на странице Саакашвили в Facebook.

«Я вернулся, чтобы меня добровольно держали в заложниках, и теперь я буду умирать от голода, чтобы стать примером освобождения нашей Родины, чтобы сохранить ее европейский путь и вырвать ее из когтей российского олигархии», — говорится в посте.

Он попросил всех не ставить вопрос о его здоровье в качестве главного на повестке дня и не перекрывать освещением проблемы его голода главную цель — решение проблемы «украденных выборов» и возвращение власти грузинскому народу.

Бывший президент назвал свою голодовку средством для достижения этой цели. Он заверил, что не может быть никаких средств, чтобы отменить ее.

Такое сообщение появилось на странице Саакашвили после того, как он исповедовался и причастился.