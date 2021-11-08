США ввели санкции за киберпреступления против россиянина и украинца

США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов.

Предполагаемых членов хакерской группировки REvil обвиняют в июльской атаке на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.

Как сообщает CNN, Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин, по данным телеканала, все еще остается на свободе.

Также утверждается, что власти конфисковали у подозреваемых $6 млн.

Ранее Американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны. Сенаторы сообщили, что зерновая компания NEW Cooperative недавно подверглась атаке «российских хакеров» из группировки BlackMatter. Также по их словам, «связанная с Россией» REvil летом нарушила работу поставщика программного обеспечения Kaseya, в результате чего пострадали тысячи организаций, включая сеть продуктовых магазинов. Доказательств о причастности России к атакам сенаторы не предоставили.