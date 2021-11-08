В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о встрече президентов России и США. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — сказал он.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что пока не знает, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден до конца года лично или в режиме онлайн.

До этого заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в скором времени президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут новую встречу.

По его словам, контакты между главами двух государств — сложнейший вопрос с точки зрения подготовки. По словам Рябкова, пока у российской стороны нет даже и «близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться».

Советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм рассказал, что вторая встреча президентов России и США может состояться в не столь отдаленном будущем.