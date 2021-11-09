Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон скоро пошлют Москве «четкий сигнал»

Министр иностранных дел Украины рассказал о мощных союзниках Киева, которые на этой неделе пошлют «четкий сигнал» России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

«Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России», — сказал Кулеба.

По его словам, у Украины есть мощные союзники, которые заставят Россию заплатить «высокую цену» в случае агрессии.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков оценил вероятность готовности Украины к полномасштабному конфликту с Россией.

Он подчеркнул, что в последнее время от украинских властей исходит «воинственность» и на разных уровнях звучат заявления о том, что ситуацию с Донбассом «нужно решать вооруженным путем». Между тем, указал Цеков, удержать Киев от подобных заявлений может только понимание того, что это «приведет к потере еще больших территорий Украины».

До этого депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что попытка развязать войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая может пойти на ответные меры. По словам Волошина, это может «вызвать уничтожающий удар по Украине».