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Лавров: случаи ксенофобии в Казахстане дискредитируют сотрудничество с Россией

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье в »Российской газете» написал, что внешние силы в Казахстане подогревают национализм, пытаясь подорвать отношения с Россией.

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — написал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры с помощью каналов по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов.

Министр отметил слаженную работу неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.

Ранее Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США сдерживать Россию.

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