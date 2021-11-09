Полицейские задержали депутата саратовской облдумы от КПРФ Бондаренко

Сотрудники полиции задержали депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной задержания стало правонарушение двухмесячной давности.

Депутата задержали у здания саратовской облдумы. Официальных комментариев агентство не приводит.

Ранее сообщалось о задержании депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте на лосей. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу животного в лесу, решили забрать ее и разделить. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но, тем не менее, решил присвоить находку.

Позднее он написал письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором сообщил о готовности явиться к следователю.