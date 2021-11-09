В ЦИК заявили о «неадекватном» поведении задержанного коммуниста Бондаренко

Задержание депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко действительно может быть связано с его поведением на избирательном участке в ходе прошедших выборов, заявил «Газете.Ru» член Центральной избирательной комиссии Александр Курдюмов. В беседе с корреспондентом издания Курдюмов назвал поведение задержанного коммуниста «неадекватным» и «провокационным».

«Вел он себя, конечно, неадекватно на избирательных участках, постоянно занимался провокациями. Довел председателя [избирательной] комиссии в Саратове практически до инфаркта, человека увезли на скорой. Занимался чистым хулиганством. Почему обычным гражданам хулиганить нельзя, а депутатам Саратовской областной думы можно, я не понимаю. Он же был кандидатом в депутаты Государственной Думы, но вел себя неадекватно просто как человек, не говоря уж о [статусе] кандидата. Поэтому, я считаю, что это правильное решение (задержать Бондаренко — прим. ред.). Видимо, заявление поступило и полиция его отрабатывает. Может быть ждали, что человек извинится. Но если он и дальше ведет себя так и считает, что это нормально, то люди правильно сделали, что написали заявление», — сказал член ЦИК.

Курдюмов отметил, что был свидетелем вызывающего поведения Бондаренко и в других местах.

«Когда я был депутатом в Думе, то курировал Саратовскую область, и знаю этого товарища-члена КПРФ. Много раз видел его и в Центральной избирательной комиссии, и в других местах. Он всегда ведет себя очень ярко, всегда привлекает к себе внимание, всегда, так сказать, на острие. Он всегда снимает все на телефон, у него такая блогерская история. И всегда он в протесте ко всему. Я считаю, что эта тема неправильная и человек формата депутата, избранника народа должен себя вести адекватно и в поле закона. Не должно быть такого, что кому-то можно, а кому-то нельзя», — заключил член ЦИК.

Ранее стало известно, что Бондаренко был задержан полицией в Саратове. По данным СМИ, политику собираются вменить хулиганство на избирательном участке 19 сентября. По словам самого Бондаренко, статья предполагает административный арест.

17 сентября Бондаренко устроил дебош в ходе голосования на выборах на одном из избирательных участков в Заводском районе Саратова. Коллега депутата сообщила, что он накричал на члена избирательной комиссии и оказывал давление на председателя комиссии, которому пришлось вызвать скорую.